Prezydent Szczecina domaga się milionów z budżetu państwa

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prezydent Szczecina będzie w piątek zeznawał przed warszawskim sądem okręgowym - informuje stacja tvn24.
Piotr Krzystek domaga pieniędzy z budżetu państwa na pokrycie kosztów nauczycielskich pensji. Chodzi o pieniądze, które samorząd przeznaczył z własnego budżetu na pensje nauczycieli w latach 2018-2020. Zdaniem miasta, te środki powinny pochodzić z subwencji oświatowej. Tymczasem po 2018 roku - subwencja nie rosła w takim tempie, by pokryć rosnące wydatki. Różnicę musiał więc pokryć samorząd.

Szczecin to pierwsze miasto w Polsce, który postanowiło właśnie taką drogą domagać się pieniędzy z budżetu państwa.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

