Prezydent Szczecina domaga się milionów z budżetu państwa

Prezydent Szczecina będzie w piątek zeznawał przed warszawskim sądem okręgowym - informuje stacja tvn24.
Piotr Krzystek domaga pieniędzy z budżetu państwa na pokrycie kosztów nauczycielskich pensji. Chodzi o pieniądze, które samorząd przeznaczył z własnego budżetu na pensje nauczycieli w latach 2018-2020. Zdaniem miasta, te środki powinny pochodzić z subwencji oświatowej. Tymczasem po 2018 roku - subwencja nie rosła w takim tempie, by pokryć rosnące wydatki. Różnicę musiał więc pokryć samorząd.
Szczecin to pierwsze miasto w Polsce, który postanowiło właśnie taką drogą domagać się pieniędzy z budżetu państwa.
