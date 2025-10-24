Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry w oczekiwaniu na decyzję prezydenta. "Za" i "przeciw"

Region Anna Klimczyk

Prezydent Karol Nawrocki. Fot. https://x.com/prezydentpl/Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent Karol Nawrocki. Fot. https://x.com/prezydentpl/Mikołaj Bujak/KPRP
84 proc. mieszkańców powiatu gryfińskiego jest za utworzeniem parku narodowego na Międzyodrzu - wynika z badania opinii publicznej, które przeprowadził kilka tygodni temu Instytut Ochrony Środowiskowa - Państwowy Instytut Badawczy. Jednak Rada Miasta Gryfino zagłosowała przeciwko powołaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry na swoim terenie.
"Park narodowy w tym miejscu, to szansa rozwoju i inwestycji w rewitalizację Międzyodrza. W związku z decyzją Rady samo Gryfino straci tylko w tym roku kilka milionów złotych, które mogły trafić do miasta na inwestycje" - pisze w komunikacje przesłanym do Radia Szczecin Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska.

To w odniesieniu do decyzji Rady Miasta Gryfino; rada stosunkiem głosów 13 do 5 (przy dwóch wstrzymujących się) sprzeciwiła się powstaniu parku.

- Doskonale wiemy jak ciężko jest pozyskać nowego inwestora wtedy, kiedy na terenie gminy funkcjonuje park narodowy - tłumaczyła Magdalena Chmura, radna Rady Miejskiej w Gryfinie.

Zatem, jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę, park będzie zajmować obszar należący jedynie do gmin: Widuchowa, Kołbaskowo i Szczecin.

Ustawa powołująca park w miniony piątek (17 października) opuściła parlament i została skierowana do Kancelarii Prezydenta. Od tego czasu prezydent Karol Nawrocki ma 21 dni na decyzję o jej podpisaniu lub zawetowaniu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

