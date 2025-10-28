Prawnik z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: osiedle bez rady powinno być zlikwidowane

Nie ma Rady Osiedla - nie ma osiedla. Prawnik i działacz społeczny wyjaśnia, jakie skutki prawne powinno mieć nie wyłonienie Rad Osiedli w Szczecinie.
Zdaniem Szymona Osowskiego z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, taki zapis jest niezgodny z prawem. Do tego - jeśli niektóre osiedla nie mają rady - należałoby je wymazać z mapy - mówił Osowski w "Rozmowach pod krawatem".
- Jeżeli w danym osiedlu nie została powołana rada, to następnym krokiem powinna być likwidacja tego osiedla. Dlatego, że nie może istnieć osiedle bez ciał. I teraz moim zdaniem miasto nie ma wyboru i radni powinni zlikwidować to osiedle. I to byłoby odpowiedzialne - mówi Szymon Osowski.
Średnia frekwencja w wyborach wyniosła nieco ponad sześć procent. Tam, gdzie nie udało się wybrać rady - ponowne głosowanie odbędzie się w przyszłym roku.
