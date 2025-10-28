Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Prawnik z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: osiedle bez rady powinno być zlikwidowane

Region Jarosław Gowin

Szymon Osowski, prawnik z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Nie ma Rady Osiedla - nie ma osiedla. Prawnik i działacz społeczny wyjaśnia, jakie skutki prawne powinno mieć nie wyłonienie Rad Osiedli w Szczecinie.
Szymon Osowski

Szymon Osowski

Podczas ostatnich wyborów nie udało się wybrać radnych dla dziewięciu osiedli. To z powodu zbyt niskiej frekwencji. Próg wyborczy określony przez władze miasta wynosił pięć procent.

Zdaniem Szymona Osowskiego z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, taki zapis jest niezgodny z prawem. Do tego - jeśli niektóre osiedla nie mają rady - należałoby je wymazać z mapy - mówił Osowski w "Rozmowach pod krawatem".

- Jeżeli w danym osiedlu nie została powołana rada, to następnym krokiem powinna być likwidacja tego osiedla. Dlatego, że nie może istnieć osiedle bez ciał. I teraz moim zdaniem miasto nie ma wyboru i radni powinni zlikwidować to osiedle. I to byłoby odpowiedzialne - mówi Szymon Osowski.

Średnia frekwencja w wyborach wyniosła nieco ponad sześć procent. Tam, gdzie nie udało się wybrać rady - ponowne głosowanie odbędzie się w przyszłym roku.

Edycja tekstu: Michał Król
październik 2025
