Prawnik z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: osiedle bez rady powinno być zlikwidowane

Szymon Osowski, prawnik z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nie ma Rady Osiedla - nie ma osiedla. Prawnik i działacz społeczny wyjaśnia, jakie skutki prawne powinno mieć nie wyłonienie Rad Osiedli w Szczecinie.

Szymon Osowski



Zdaniem Szymona Osowskiego z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, taki zapis jest niezgodny z prawem. Do tego - jeśli niektóre osiedla nie mają rady - należałoby je wymazać z mapy - mówił Osowski w



- Jeżeli w danym osiedlu nie została powołana rada, to następnym krokiem powinna być likwidacja tego osiedla. Dlatego, że nie może istnieć osiedle bez ciał. I teraz moim zdaniem miasto nie ma wyboru i radni powinni zlikwidować to osiedle. I to byłoby odpowiedzialne - mówi Szymon Osowski.



Średnia frekwencja w wyborach wyniosła nieco ponad sześć procent. Tam, gdzie nie udało się wybrać rady - ponowne głosowanie odbędzie się w przyszłym roku.



