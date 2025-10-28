Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Drony antysmogowe nad Szczecinem. "Tablica Mendelejewa wędruje w powietrze"

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Ruszył sezon grzewczy, a to oznacza, że drony antysmogowe Straży Miejskiej zaczęły patrolować szczecińską przestrzeń powietrzną. Chodzi o wyeliminowanie tych, którzy spalają odpady w swoich piecach.
- Służby nie podają, w jakich godzinach i w których dzielnicach będą namierzać źródło zanieczyszczeń - mówi rzeczniczka szczecińskiej Straży Miejskiej Joanna Wojtach. - Mamy prawo wejść do pomieszczenia, gdzie znajduje się piec i sprawdzić co się tam pali, zwłaszcza jeśli otrzymujemy zgłoszenia od zaniepokojonych na przykład sąsiadów, że dym jest czarny, cuchnący i na pewno spalane są odpady.

Dron antysmogowy pokazuje poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji. - Za sprawdzenie, co dokładnie ląduje w piecach odpowiadają mundurowi - informuje Wojtach. - My musimy faktycznie zweryfikować, czy nie lądują tam plastikowe butelki, odpadki z odzysku, jak ramy okienne, czy drzwi polakierowane, bo tego palić nie wolno. To jest cała tablica Mendelejewa, która wędruje w powietrze.

W ubiegłym sezonie grzewczym Straż Miejska odnotowała kilka tysięcy interwencji, z czego od 8 do 10 procent to tyły tak zwane "strzały". Za palenie odpadami zabronionymi, w tym butelkami PET, materiałami PCV, lakierowanymi deskami, elementami tapicerki meblowej grozi kara do 500 złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Służby nie podają, w jakich godzinach i w których dzielnicach będą namierzać źródło zanieczyszczeń - mówi rzeczniczka szczecińskiej Straży Miejskiej Joanna Wojtach.
- Za sprawdzenie, co dokładnie ląduje w piecach odpowiadają mundurowi - informuje Wojtach.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27857 razy)
  2. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 5092 razy)
  3. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3529 razy)
  4. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3399 razy)
  5. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 2943 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]
Szymon Osowski
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka

Najnowsze podcasty