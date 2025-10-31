Skończył się remont w kołobrzeskim Centrum Usług Społecznych [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeskie Centrum Usług Społecznych łatwiej dostępne dla mieszkańców. Zakończył się remont obiektu.

Prace objęły wejście do budynku i strefę obsługi klienta, czyli parterową część obiektu przy ulicy Okopowej. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że mieszkańcy, którzy korzystają z opieki społecznej nie będą musieli już błądzić po korytarzach, a wszystkie sprawy załatwią w dostępnych gabinetach.



- Bardzo ważne jest, aby wchodząc do Centrum Usług Społecznych ludzie czuli się bezpiecznie, aby to miejsce było dostępne. Bardzo często przychodzą tu i korzystają ze wsparcia i pomocy osoby, które mają problemy z poruszaniem się samodzielnym - podkreśla Mieczkowska.



Na miejscu stworzono trzy pomieszczenia do obsługi mieszkańców. Samo wejście do obiektu zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawiły się tu automatyczne drzwi, czy sensoryczne podłogi z myślą o osobach niewidomych.



Całość kosztowała 630 tysięcy złotych, a 95 proc. tej kwoty pochodziło z funduszy unijnych.



