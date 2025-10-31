Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Skończył się remont w kołobrzeskim Centrum Usług Społecznych [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeskie Centrum Usług Społecznych łatwiej dostępne dla mieszkańców. Zakończył się remont obiektu.
Prace objęły wejście do budynku i strefę obsługi klienta, czyli parterową część obiektu przy ulicy Okopowej. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że mieszkańcy, którzy korzystają z opieki społecznej nie będą musieli już błądzić po korytarzach, a wszystkie sprawy załatwią w dostępnych gabinetach.

- Bardzo ważne jest, aby wchodząc do Centrum Usług Społecznych ludzie czuli się bezpiecznie, aby to miejsce było dostępne. Bardzo często przychodzą tu i korzystają ze wsparcia i pomocy osoby, które mają problemy z poruszaniem się samodzielnym - podkreśla Mieczkowska.

Na miejscu stworzono trzy pomieszczenia do obsługi mieszkańców. Samo wejście do obiektu zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawiły się tu automatyczne drzwi, czy sensoryczne podłogi z myślą o osobach niewidomych.

Całość kosztowała 630 tysięcy złotych, a 95 proc. tej kwoty pochodziło z funduszy unijnych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5463 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od 27 października oglądane 4107 razy)
  3. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 2994 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na A6
    (od wczoraj oglądane 2831 razy)
  5. Budowa terminalu kontenerowego. Wtedy ruszy inwestycja
    (od 28 października oglądane 2317 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:29
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Czarny kot nie taki pechowy... Szczecińskie schronisko zachęca do adopcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dominikanin ojciec Tomasz Dostatni
Wilki grają z Zastalem, a Radio Szczecin z Wilkami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja "Stroisz". Przeciwdziałanie nielegalnej wycince w lasach i parkach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Anna Szotkowska
Dron antysmogowy ustali czym palisz w piecu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty