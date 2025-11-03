11 tysięcy złotych zebranych na konserwację nagrobka podczas Wszystkich Świętych

Szczecińskie Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarz Centralnego podliczyło środki zebrane do puszek. 1 listopada wolontariusze uzbierali prawie 11 tysięcy złotych. Poza tym 34,33 euro, trzy funty i pięć pensów brytyjskich, jeden cent amerykański.
Uzbierane pieniądze przeznaczone zostaną na konserwację m.in historycznego modernistycznego nagrobka na szczecińskim Cmentarzu Centralnym.
1 listopada na cmentarzu kwestowało również blisko 400-tu wolontariuszy Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych - tu liczenie jeszcze trwa.
