Radio Szczecin » Region
11 tysięcy złotych zebranych na konserwację nagrobka podczas Wszystkich Świętych

Region Weronika Łyczywek

576751677 848287271058155 6916017289025362861 n
Szczecińskie Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarz Centralnego podliczyło środki zebrane do puszek. 1 listopada wolontariusze uzbierali prawie 11 tysięcy złotych. Poza tym 34,33 euro, trzy funty i pięć pensów brytyjskich, jeden cent amerykański.
Uzbierane pieniądze przeznaczone zostaną na konserwację m.in historycznego modernistycznego nagrobka na szczecińskim Cmentarzu Centralnym.

1 listopada na cmentarzu kwestowało również blisko 400-tu wolontariuszy Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych - tu liczenie jeszcze trwa.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

