Na Bałtyku powstanie nowy port. "Będą tu wpływały największe kontenerowce świata"

W przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego portu na Bałtyku, czyli "Przylądku Pomerania".

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Jedną z kluczowych inwestycji - w zapowiadanym projekcie - będzie budowa Głębokowodnego Terminala Kontenerowego.W 2029 roku będą mogły tu cumować jednostki o długości 400 metrów - mówi Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Jarosław Siergiej.- Tor podejściowy i port będą miały głębokość 17 metrów, a to oznacza, że do portu będą mogły wpływać największe kontenerowce na świecie, takie jakie do tej pory wpływały do Gdańska - dodaje Siergiej.Istotnym elementem nowej inwestycji będzie także nowa infrastruktura kolejowa - zapowiada wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Sadowski.- Na obszarze ponad 47 hektarów wybudujemy kompletnie nowy układ kolejowy. Powstaną dwa tory dojazdowe do terminala o długości ponad 3 km. Na samym terminalu powstanie bocznica kolejowa z 10 torami - każdy będzie miał 800 m długości - wymienia Sadowski.Budowa "Przylądka Pomerania" rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku.Nowy port powstanie na wyspie Wolin w Świnoujściu na sztucznie usypanym lądzie o powierzchni 186 hektarów.