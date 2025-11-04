Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Pisały o nim światowe media. Został uwieczniony na szczecińskim budynku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Włochaty koci celebryta ze Szczecina, o którym rozpisywały się - także światowe - media i został uznany za największą atrakcję miasta doczekał się ekomuralu.
Gacek został uwieczniony na ścianie bloku przy ulicy Rugiańskiej w okolicy Stawu Brodowskiego. To w ramach konkursu na ekologiczne murale na Pomorzu Zachodnim.

- Bardzo piękna sprawa. Czekamy na zdjęcie rusztowania. Przepiękny, taki nietypowy. - Nawet zrobiłem sobie z nim zdjęcie. - Identyczne kotki mają moje dzieci w domu. Pisze Gacek, no to chyba ten szczeciński kotek. Gacka znam, pewnie z telewizji. - Kotek, jak kotek. Pasuje tu. - Jest biało-czarny - mówią szczecinianie.

- Konkurs na murale objął 11 miast z regionu. Mieszkańcy mogli głosować na prawie 90 prac - mówi rzeczniczka marszałka Gabriela Wiatr. - Też postaraliśmy się, żeby mieszkańcy troszkę bardziej się utożsamili i mieli wpływ na to, jakie murale powstaną w ich otoczeniu. I tym pierwszym etapem wyboru prac było głosowanie właśnie wśród mieszkańców. I tutaj napłynęło chyba ponad 14 tysięcy głosów.

W ramach konkursu ekomurale powstały m.in. w Połczynie Zdroju, Wałczu, Policach i Goleniowie. Kolejne będą m.in w Golczewie, Resku, Dziwnowie czy Czaplinku. Do wykonania murali użyto specjalnych farb pochłaniających zanieczyszczenia.

Wykonaniem murali zajmą się Michał Szarko ze Szczecina i Bartosz Podlewski z Warszawy
Zwycięskie prace można zobaczyć na stronie biznes.wzp.pl.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

