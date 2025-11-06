"Dzieciństwo bez Przemocy". Konferencja ekspertów w Szczecinie

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Jak przeciwdziałać przemocy wśród dzieci i młodzieży dyskutowali eksperci podczas konferencji "Dzieciństwo bez Przemocy" która odbyła się w Szczecinie.

- Przemocy wobec dzieci jest mnóstwo, także między rówieśnikami - mówi kurator rodzinny Agnieszka Malinowska-Wasiluk.



- Wyzwiska, ale też poniżanie dzieci, poprzez nagrywanie i publikowanie treści nagranych przez innych uczniów... Niestety komórki w szkole są ogromnym problemem, a świat dzieci jest przecież okrutny. Wystarczy nie mieć właściwych ubrań, źle wyglądać, albo być trochę grubszym czy chudszym i już jest powód do śmiechu, do tego hejtu - dodaje Malinowska-Wasiluk.



- Musimy podnosić swoje kompetencje rodzicielskie, żeby przeciwdziałać przemocy, której jest coraz więcej - mówi prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zygmunt Pyszkowski.



- My te swoje kompetencje rodzicielskie czerpiemy często od swojej mamy, a mama od swojej mamy, czyli od babci. Z pokolenia na pokolenie to przechodzi, popełniamy też te same błędy, a szczęśliwe dzieciństwo to właśnie dzieciństwo bez przemocy - dodaje Pyszkowski.



Dziecko, które doświadcza przemocy, może zgłosić to, dzwoniąc pod numery alarmowe albo skorzystać z Dziecięcego Telefonu Zaufania.



Autorka edycji: Joanna Chajdas