Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek

Region Julia Nowicka, Polska Agencja Prasowa

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
23-letni mężczyzna zmarł po bójce w Szczecinku. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Lelewela.
- Miało dojść do starcia dwóch grup, łącznie liczących około 20 osób - mówi prok. Ewa Dziadczyk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. - Jedna z tych osób użyła noża i ugodziła nim drugą osobę. Na skutek tych zdarzeń jeszcze dwie inne osoby doznały obrażeń. Trzy osoby trafiły do szpitala.

23-latek ugodzony nożem zmarł w szpitalu. - Wstępne ustalenia wskazują, że podłożem bójki mogła być chęć zemsty - dodaje prokurator. - Wcześniej dwie osoby w jakiejś innej miejscowości, małej wsi zostały pobite. Te osoby postanowiły się zemścić. Już w większej, zorganizowanej grupie przyjechały do Szczecinka, spotkali się ze sprawcami i doszło do konfrontacji.

Jak przekazała PAP oficer prasowa szczecineckiej policji asp. Anna Matys., do szpitala trafiły trzy osoby, w tym 23-letni mieszkaniec Szczecinka z ranami, prawdopodobnie, po ugodzeniu nożem. - Niestety, mężczyzna zmarł w szpitalu. Dwie inne osoby po opatrzeniu, opuściły szpital - powiedziała policjantka.

- Podejrzewany o zadanie śmiertelnych ciosów mężczyzna został ustalony, ale nadal jest poszukiwany – poinformowała PAP Ewa Dziadczyk. Tym samym nie przedstawiono mu jeszcze zarzutów. Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników.

Prok. Ewa Dziadczyk poinformowała PAP, że w niedzielę przesłuchiwano osoby, które były na miejscu zdarzenia, w celu ustalenia tego, jak doszło do bójki, kto z tych osób brał w niej udział i jaką rolę odegrał w tym zdarzeniu.

Do sprawy zatrzymani zostali trzej mężczyźni. – Na tym etapie nie usłyszeli zarzutów i nie można wykluczyć, że w ogóle nie zostaną im one przedstawione. Sprawa jest skomplikowana – oceniła prok. Dziadczyk.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Przy ulicy Lelewela miało dojść do starcia dwóch grup, łącznie liczących około 20 osób - mówi prok. Ewa Dziadczyk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
- Wstępne ustalenia wskazują, że podłożem bójki mogła być chęć zemsty - dodaje prokurator.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12524 razy)
  2. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 4998 razy)
  3. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od 05 listopada oglądane 4704 razy)
  4. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od 03 listopada oglądane 4492 razy)
  5. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od 04 listopada oglądane 4234 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińskie Dźwięki Niepodległości. "Trzeba się przyłożyć, a serce bije po polsku..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]
Jakie są twarze kobiety? Odpowiedź w Zajezdni Sztuki w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzypokoleniowe tańce (towarzyskie) w hali sportowej SP nr 35 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Blisko 500 uczniów ze stumetrową biało-czerwoną flagą przeszło ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty