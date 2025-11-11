Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Oficjalne obchody świętowania niepodległej Polski rozpoczęte [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Uroczystości patriotyczne, pokaz sprzętu wojskowego, oraz bieg dla dzieci i dorosłych - tak w tym roku Szczecin celebruje 11 listopada.
Duże utrudnienia w ruchu dla kierowców

Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości
107 lat temu Polska odzyskała niepodległość
Uczczenie 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Szarych Szeregów.

- 11 listopada to jest dzień niepodległości, ale dla mnie to jest taki dzień, który mówi nam o tym, czym jest wolność. Nie tylko taka wolność narodu, jaką dzisiaj honorujemy, ale też taką wolność osobistą, wolność słowa, wolność przekonań, wolność podróżowania - mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

- Mój syn jest harcerzem. Przyszliśmy tutaj, żeby świętować, żeby jakoś uczcić pamięć. Uczymy go dużo o Piłsudskim. Niech wie, czym jest 11 listopada. - Przyszedłem tutaj, bo jestem patriotą i każdy prawdziwy Polak by tutaj przyszedł. - Rzadko w dniu codziennym mamy czas, aby rozmawiać o naszej historii. Dzisiaj jest chwila, aby to zrobić - mówią szczecinianie.

Nie tylko Szczecin, ale całe Pomorze Zachodnie przyłącza się do świętowania niepodległej Polski. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.

