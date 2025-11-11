Oficjalne obchody świętowania niepodległej Polski rozpoczęte [ZDJĘCIA]

Uroczystości patriotyczne, pokaz sprzętu wojskowego, oraz bieg dla dzieci i dorosłych - tak w tym roku Szczecin celebruje 11 listopada.

- 11 listopada to jest dzień niepodległości, ale dla mnie to jest taki dzień, który mówi nam o tym, czym jest wolność. Nie tylko taka wolność narodu, jaką dzisiaj honorujemy, ale też taką wolność osobistą, wolność słowa, wolność przekonań, wolność podróżowania - mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

- Mój syn jest harcerzem. Przyszliśmy tutaj, żeby świętować, żeby jakoś uczcić pamięć. Uczymy go dużo o Piłsudskim. Niech wie, czym jest 11 listopada. - Przyszedłem tutaj, bo jestem patriotą i każdy prawdziwy Polak by tutaj przyszedł. - Rzadko w dniu codziennym mamy czas, aby rozmawiać o naszej historii. Dzisiaj jest chwila, aby to zrobić - mówią szczecinianie.





