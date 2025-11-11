Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Prezydent Szczecina: musimy wspólnie tworzyć życzliwe społeczeństwo [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Na szczecińskich Wałach Chrobrego odbyły się wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Marsz Niepodległości ruszył ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Marsz Niepodległości ruszył ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Czym dla szczecinian jest niepodległość? "To znaczy wolność" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości
107 lat temu Polska odzyskała niepodległość
Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz miejskich i samorządowcy, oficerowie wojska i służb, a także oddziały szczecińskiego garnizonu, które przemaszerowały w uroczystej defiladzie.

To, co każdego z nas łączy i tworzy, jest nie tylko wspólne śpiewanie hymnu i świętowanie tego dnia. Dopóki to robimy razem, jesteśmy narodem – powiedział Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

- Wolność i niepodległość to również to, co czynimy na co dzień. To jest uśmiech dzieci, radość najbliższych, szczęście naszych rodzin. Starajmy się być razem, bo kiedy będziemy razem, będziemy wolni i szczęśliwi. Polsko, cieszę się, że jesteś tu. Nie zginiesz, kiedy my żyjemy - mówił Rudawski.

Żyjemy w takich czasach, które wydają się być dobre. Z niepodległością jest jak z piękną rośliną. Trzeba o nią dbać i pielęgnować ją codziennie, bo nie jest dana raz na zawsze – przestrzegał Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

- Polska musi mieć silną armię, mocną gospodarkę, światłą edukację, dobrą ochronę zdrowia i przede wszystkim my musimy wspólnie tworzyć życzliwe społeczeństwo. Musimy o tym pamiętać każdego dnia, bo to wspólna odpowiedzialność za przyszłość nas, naszych dzieci i naszych wnuków - mówił Krzystek.

Zasłużonym żołnierzom i oficerom służb przyznano specjalne odznaczenia, a także nominowano na wyższe stopnie. Odczytano również Apel Pamięci ku czci wszystkich, którzy walczyli o wolność Polski na przestrzeni wielu lat.

Edycja tekstu: Michał Król
To, co każdego z nas łączy i tworzy, jest nie tylko wspólne śpiewanie hymnu i świętowanie tego dnia. Dopóki to robimy razem, jesteśmy narodem – powiedział Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
Żyjemy w takich czasach, które wydają się być dobre. Z niepodległością jest jak z piękną rośliną. Trzeba o nią dbać i pielęgnować ją codziennie, bo nie jest dana raz na zawsze – przestrzegał Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od wczoraj oglądane 14240 razy)
  2. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12609 razy)
  3. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 5262 razy)
  4. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od 05 listopada oglądane 4884 razy)
  5. Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek
    (od przedwczoraj oglądane 2976 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Znamy zwycięzców Goleniowskiej Mili [ZDJĘCIA]
Szczecinianie pobiegli dla niepodległej Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz Niepodległości ruszył ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czym dla szczecinian jest niepodległość? "To znaczy wolność" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie Dźwięki Niepodległości. "Trzeba się przyłożyć, a serce bije po polsku..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]

Najnowsze podcasty