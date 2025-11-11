Prezydent Szczecina: musimy wspólnie tworzyć życzliwe społeczeństwo [ZDJĘCIA]

Na szczecińskich Wałach Chrobrego odbyły się wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz miejskich i samorządowcy, oficerowie wojska i służb, a także oddziały szczecińskiego garnizonu, które przemaszerowały w uroczystej defiladzie.





To, co każdego z nas łączy i tworzy, jest nie tylko wspólne śpiewanie hymnu i świętowanie tego dnia. Dopóki to robimy razem, jesteśmy narodem – powiedział Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.- Wolność i niepodległość to również to, co czynimy na co dzień. To jest uśmiech dzieci, radość najbliższych, szczęście naszych rodzin. Starajmy się być razem, bo kiedy będziemy razem, będziemy wolni i szczęśliwi. Polsko, cieszę się, że jesteś tu. Nie zginiesz, kiedy my żyjemy - mówił Rudawski.Żyjemy w takich czasach, które wydają się być dobre. Z niepodległością jest jak z piękną rośliną. Trzeba o nią dbać i pielęgnować ją codziennie, bo nie jest dana raz na zawsze – przestrzegał Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.- Polska musi mieć silną armię, mocną gospodarkę, światłą edukację, dobrą ochronę zdrowia i przede wszystkim my musimy wspólnie tworzyć życzliwe społeczeństwo. Musimy o tym pamiętać każdego dnia, bo to wspólna odpowiedzialność za przyszłość nas, naszych dzieci i naszych wnuków - mówił Krzystek.Zasłużonym żołnierzom i oficerom służb przyznano specjalne odznaczenia, a także nominowano na wyższe stopnie. Odczytano również Apel Pamięci ku czci wszystkich, którzy walczyli o wolność Polski na przestrzeni wielu lat.