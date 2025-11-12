Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Schronisko przed zimą. Wsparcie mile widziane

Region Julia Nowicka

Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie
Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie
Karma wysokoenergetyczna, koce i... ręce do pomocy - tego potrzeba. Szczecińskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przygotowuje się do zimy i liczy na pomoc mieszkańców.
To czas, kiedy prace skierowane są na zapewnienie ciepła podopiecznym placówki.

- Psy mają podzielone boksy na części wewnętrzne i zewnętrzne. Tą wewnętrzną nazywamy sypialnią. Sypialnie są ogrzewane podłogowo i w okresie zimowym będziemy zakładać dodatkową izolację między przejściem od wewnętrznej do zewnętrznej strony - opowiada Iza Fedorowicz, opiekunka zwierząt w schronisku.

Chcąc wesprzeć schronisko, można podarować koce, podkłady higieniczne czy dobrej jakości karmę, z wysoką zawartością mięsa.

- Uczyłam, żeby jednak unikać supermarketowej karmy. Ona często wygląda dobrze na opakowaniu, a jednak nie jest zbyt dobra. Lepiej jest kupić jedną puszkę dobrej karmy niż 10 kg karmy nie wiadomo jakiej jakości - zalecała.

Zimą do schroniska przychodzi też mniej wolontariuszy. By zostać jednym z nich, należy się zgłosić do schroniska i przejść odpowiedni kurs.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
