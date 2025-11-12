Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Będzie nowy tomograf dla szpitala Zdroje [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Szpital Zdroje. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szpital Zdroje. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szpital "Zdroje" będzie miał śródoperacyjny tomograf - zapowiedziały władze placówki. Rok temu sprzęt zepsuł się, a bez niego nie można przeprowadzać skomplikowanych neurochirurgicznych operacji.
W styczniu na miesiąc tomograf zostanie wypożyczony i przy jego pomocy zoperujemy naszych małych pacjentów - podkreśla Łukasz Tyszler, dyrektor szpitala "Zdroje".

Przed chwilą otrzymaliśmy informację z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aparat OARM, tomograf śródoperacyjny, będzie zakupiony z początkiem grudnia podczas najbliższego konkursu ofert - mówi

Jeśli to się nie uda, mamy też plan B - mówi Gabriela Wiatr, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

- Szpital wysłał taki akces na pytanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oczywiście liczymy wszyscy na to, że to się uda. Jeśli z jakichś powodów WOŚP nie będzie w stanie zrealizować tego wielkiego marzenia, to wówczas w przyszłym roku te pieniądze będą zabezpieczone z budżetu województwa - mówi Wiatr.

Zbiórkę na nowy tomograf zorganizowali w internecie rodzice dzieci czekających na operacje w szpitalu Zdroje. Będzie ona kontynuowana - zapewniają.

Nie zamykamy zbiórki - mówi Kinga Horyd-Ciechelska, mama Julii ze Stargardu, u której zdiagnozowano niestabilność szczytowo-obrotową w szyjnym odcinku kręgosłupa.

- To dobrze, że padły deklaracje dotyczące zakupu tomografu dla oddziału neurochirurgii w szpitalu "Zdroje". Zbiórka natomiast będzie trwała do chwili, w której zostanie zakupiony tomograf śródoperacyjny OARM. Potem po wspólnych konsultacjach zdecydujemy, na co przeznaczyć te środki - mówi Horyd-Ciechelska.

Koszt nowego urządzenia to blisko 3,5 miliona złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty