Szczecinianie mogą wydać 20 mln zł. Ruszyło głosowanie na SBO

W południe ruszyło głosowanie na Szczeciński Budżet Obywatelski na 2026 rok.
Mieszkańcy Szczecina mogą oddać trzy głosy na projekty, na których realizację miasto przeznaczy 20 milionów złotych.
Jak mówi wiceprezydent miasta Łukasz Kadłubowski, w pierwszej godzinie głos oddało około 300 osób.
- Ja zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się, ale też do głosowania. Jestem przekonany, że w tym roku zagłosuje zdecydowanie więcej osób niż w zeszłym, że spokojnie przekroczymy 20 tysięcy osób głosujących - mówi Kadłubowski.
Głosować można przez internet lub w siedzibie Urzędu Miasta na lewobrzeżu i w prawobrzeżnej filii magistratu. Nie jest wymagany meldunek w Szczecinie - tłumaczy Jakub Baranowski, kierownik Biura Partycypacji Społecznej.
- Bez względu na wiek, każdy mieszkaniec, czyli osoba przebywająca na terenie miasta z zamiarem stałego pobytu, może oddać głos w SBO. Nie trzeba być zameldowanym, mogą głosować także osoby niepełnoletnie - mówi Baranowski.
Mieszkańcy mogą oddać dwa głosy na projekty lokalne i jeden na projekt ogólnomiejski. Wybierać można spośród 114 zgłoszonych i zaakceptowanych pomysłów, a głosowanie potrwa do 3 grudnia.
Jak mówi wiceprezydent miasta Łukasz Kadłubowski, w pierwszej godzinie głos oddało około 300 osób.
- Ja zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się, ale też do głosowania. Jestem przekonany, że w tym roku zagłosuje zdecydowanie więcej osób niż w zeszłym, że spokojnie przekroczymy 20 tysięcy osób głosujących - mówi Kadłubowski.
Głosować można przez internet lub w siedzibie Urzędu Miasta na lewobrzeżu i w prawobrzeżnej filii magistratu. Nie jest wymagany meldunek w Szczecinie - tłumaczy Jakub Baranowski, kierownik Biura Partycypacji Społecznej.
- Bez względu na wiek, każdy mieszkaniec, czyli osoba przebywająca na terenie miasta z zamiarem stałego pobytu, może oddać głos w SBO. Nie trzeba być zameldowanym, mogą głosować także osoby niepełnoletnie - mówi Baranowski.
Mieszkańcy mogą oddać dwa głosy na projekty lokalne i jeden na projekt ogólnomiejski. Wybierać można spośród 114 zgłoszonych i zaakceptowanych pomysłów, a głosowanie potrwa do 3 grudnia.
Edycja tekstu: Michał Król