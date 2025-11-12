Szczecinianie mogą wydać 20 mln zł. Ruszyło głosowanie na SBO

W południe ruszyło głosowanie na Szczeciński Budżet Obywatelski na 2026 rok.

Edycja tekstu: Michał Król

Mieszkańcy Szczecina mogą oddać trzy głosy na projekty, na których realizację miasto przeznaczy 20 milionów złotych.Jak mówi wiceprezydent miasta Łukasz Kadłubowski, w pierwszej godzinie głos oddało około 300 osób.- Ja zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się, ale też do głosowania. Jestem przekonany, że w tym roku zagłosuje zdecydowanie więcej osób niż w zeszłym, że spokojnie przekroczymy 20 tysięcy osób głosujących - mówi Kadłubowski.Głosować można przez internet lub w siedzibie Urzędu Miasta na lewobrzeżu i w prawobrzeżnej filii magistratu. Nie jest wymagany meldunek w Szczecinie - tłumaczy Jakub Baranowski, kierownik Biura Partycypacji Społecznej.- Bez względu na wiek, każdy mieszkaniec, czyli osoba przebywająca na terenie miasta z zamiarem stałego pobytu, może oddać głos w SBO. Nie trzeba być zameldowanym, mogą głosować także osoby niepełnoletnie - mówi Baranowski.Mieszkańcy mogą oddać dwa głosy na projekty lokalne i jeden na projekt ogólnomiejski. Wybierać można spośród 114 zgłoszonych i zaakceptowanych pomysłów, a głosowanie potrwa do 3 grudnia.