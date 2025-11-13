Niechlubna sława oficyny przy Krzywoustego 19. Śmieci, smród, szczury... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Śmieci, smród i szczury - taki widok ze swoich okien na podwórko mają mieszkańcy oficyny w centrum Szczecina. Mowa o kamienicy przy ulicy Bolesława Krzywoustego 18 i 19 w okolicy placu Kościuszki.

Pełna treść oświadczenia Dom-Door sp.Z O.O.:





Dlatego systematycznie zlecamy dodatkowe wywozy śmieci z podwórza, odbywa się to na koszt Wspólnot Mieszkaniowych. Ostatni wywóz zlecono przed długim weekendem, zapewne zostanie zrealizowany do końca tego tygodnia.





Podkreślam, że źródłem problemu są mieszkańcy okolicznych nieruchomości. To oni generują odpady i nie stosują się do przepisów regulujących zasady ich sortowania.

Dyrektor spółki Marta Szmelter



Od miesięcy część mieszkańców apeluje do zarządcy nieruchomości o częstszy wywóz odpadów, bo widok z okien na przepełnione kosze, stare materace czy meble jest - jak mówią - trudny do zniesienia.- Z całego Szczecina śmieci tu chyba zrzucają, nikt się za to nie bierze, ani administracja, ani spółdzielnia, nikt... -Tu dużo ludzi nam podrzuca śmieci, jeden na drugiego zwala. Jest tragedia. -To już od miesięcy. Jak firma sprzątająca sprzątnie, jest chwila spokoju i zaraz mieszkańcy znowu wszystko znoszą.Barłógjest niesamowity, nieraz miesiąc czasu leży i nic. - A tu jeszcze dzieci małe w tym się bawią. Szczury masakryczne tu biegają. Butelki, plastiki, wszystko razem w jednych workach... - opowiadali.Teren jest pod opieką zarządcy nieruchomości Dom-Door sp.Z O.O., który w przesłanym oświadczeniu informuje, że "źródłem problemu są mieszkańcy okolicznych nieruchomości. To oni generują odpady i nie stosują się do przepisów regulujących zasady ich sortowania".Wywóz odpadów zmieszanych na tym trenie odbywa się dwa razy w tygodniu, gabarytów raz w miesiącu.