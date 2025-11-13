Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Samorządowcy z obawą i krytyką w związku z planami budowy terminala kontenerowego

Region Joanna Maraszek

Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Włodarze dwóch gmin wyrazili zaniepokojenie nowymi planami budowy terminala kontenerowego na wyspie Wolin. Swoje stanowisko przedstawili w czasie zorganizowanej w Świnoujściu konferencji.
Brak konkretnych analiz przemawiających za powstaniem planowanej inwestycji, to - zdaniem Joanny Agatowskiej, prezydent Świnoujścia - jeden z głównych powodów dla którego należy jeszcze raz przemyśleć lokalizację terminalu.

-Nigdy nie otrzymaliśmy żadnej wiarygodnej analizy ekonomicznej, ani środowiskowej, ani społecznej, która by uprawdopodabniała zasadność lokalizacji tego obszaru przemysłowego - zaznaczyła.

Wpływu terminalu na lokalną turystykę obawia się Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.

- Jedynym darem, jakim zostaliśmy obdarowani przez naturę, to turystyka. Czujemy duże potencjalne zagrożenie, stawiamy znaki zapytania, na które przez ostatnie lata nie uzyskaliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi - dodał burmistrz Bobek.

Reakcja samorządów sąsiadujących z planowaną inwestycją jest wynikiem ogłoszenia przez Zarząd Morskich Portów stworzenia w ramach terminalu kontenerowego, Przylądka Pomerania, którego powierzchnia ma wynosić 186 ha.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
