Samorządowcy z obawą i krytyką w związku z planami budowy terminala kontenerowego

Włodarze dwóch gmin wyrazili zaniepokojenie nowymi planami budowy terminala kontenerowego na wyspie Wolin. Swoje stanowisko przedstawili w czasie zorganizowanej w Świnoujściu konferencji.
Siergiej: były konsultacje z mieszkańcami na temat Przylądku Pomerania
-Nigdy nie otrzymaliśmy żadnej wiarygodnej analizy ekonomicznej, ani środowiskowej, ani społecznej, która by uprawdopodabniała zasadność lokalizacji tego obszaru przemysłowego - zaznaczyła.
Wpływu terminalu na lokalną turystykę obawia się Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.
- Jedynym darem, jakim zostaliśmy obdarowani przez naturę, to turystyka. Czujemy duże potencjalne zagrożenie, stawiamy znaki zapytania, na które przez ostatnie lata nie uzyskaliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi - dodał burmistrz Bobek.
Reakcja samorządów sąsiadujących z planowaną inwestycją jest wynikiem ogłoszenia przez Zarząd Morskich Portów stworzenia w ramach terminalu kontenerowego, Przylądka Pomerania, którego powierzchnia ma wynosić 186 ha.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
-Nigdy nie otrzymaliśmy żadnej wiarygodnej analizy ekonomicznej, ani środowiskowej, ani społecznej, która by uprawdopodabniała zasadność lokalizacji tego obszaru przemysłowego - zaznaczyła.