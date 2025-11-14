Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman

Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Przybywa gapowiczów w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Od początku roku do końca października ujawniono prawie 32 tysiące osób jadących bez ważnego biletu. W zeszłym roku było ich niemal 27,5 tysiąca.
Wszyscy tegoroczni gapowicze są winni miastu prawie 12,5 miliona złotych. Wśród nich jest kobieta, która od lat unika płacenia kar.

- Osobą, która na przestrzeni już przeszło 21 lat w funkcjonowaniu Działu Kontroli Biletów, najwięcej razy była ujawniana na jeździe bez ważnego biletu jest 45-letnia kobieta, której zadłużenie przekracza 49 tysięcy złotych - informuje rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Kacper Reszczyński.

Obecnie za jazdę bez biletu trzeba zapłacić 210 złotych w przypadku zapłacenia tej kwoty kontrolerowi lub w ciągu tygodnia od nałożenia kary.

Po tym okresie wysokość mandatu wzrasta dwukrotnie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
