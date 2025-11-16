Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
"Na sprawę rozwodową czeka się 9 miesięcy" - goście Kawiarenki Politycznej o rozwodach w urzędzie

Region Julia Nowicka

Magdalena Cwynar, Agnieszka Stach, Krystian Drapiński, Krzysztof Gurbin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Każdy pomysł, który odciąży sądy jest dobry - tak goście Kawiarenki Politycznej Radia Szczecin ocenili rządowy projekt rozwodów poza salą sądową.
Według przyjętego przez rząd projektu ustawy, rozwody będą mogły odbywać się w urzędzie stanu cywilnego, jeśli małżonkowie nie będą chcieli orzekać o winie. Adwokat Agnieszka Stach wskazuje, że taki system usprawniłby pracę sądów.

- Obecnie średnio na sprawę bez orzekania o winie oczekuje się 9 miesięcy, a z orzekaniem o winie na pierwszy termin nawet 2 lata - mówi Stach.

Adwokat Magdalena Cwynar, zaznacza, że w przypadku porozumienia obu stron, sąd nie jest potrzebny.

- Chodzi o formalne rozwiązanie takiego partnerstwa, czy już braku partnerstwa między ludźmi. To oczekiwanie 9 miesięcy na sam termin, potem w 15 minut właściwie uzyskują te osoby rozwód przed sądem. Po co? - tłumaczy Cwynar.

Adwokat Krzysztof Gurbin, uważa, że sądy są przeciążone głównie przez orzekanie o winie i tym rząd również powinien się zająć.

- Padła taka propozycja, ażeby zlikwidować rozwody z orzekaniem o winie, czyli żeby sąd nie rozstrzygnął o winie, tylko ewentualnie rozstrzygał o kwestii alimentów - dodaje Gurbin.

Projekt rozwodów poza sądem zakłada, że para musi być w związku małżeński co najmniej rok i nie może mieć wspólnie małoletnich dzieci.
