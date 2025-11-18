„Moje prawa w obiektywie” - wystawa w szczecińskim magistracie [ZDJĘCIA]

Prawa do miłości, szacunku i akceptacji, do wyrażania uczuć i myśli, czy do bycia wysłuchanym pokazała szczecińska młodzież podczas wernisażu prac konkursowych „Moje prawa w obiektywie” połączonym z wręczeniem nagród dla autorów wyróżnionych prac. Zdjęcia nawiązywały do głównego tematu IV Tygodnia Praw Dziecka „Fajnie, że jesteś”.
- Dzieci były tak pomysłowe, tym nas ujęły. Każda fotografia to nie tylko samo zdjęcie, ale też przesłanie. Mieliśmy naprawdę duże trudności z wyborem - mówi Marta Buczek, członek komisji konkursowej.
Wszystkie prace oglądać można do końca listopada w Galerii Prezydenckiej na pierwszym piętrze środkowego skrzydła szczecińskiego Urzędu Miasta.
W związku z tygodniem Praw Dziecka w czwartek o godz. 20 w studiu koncertowym S1, na naszej antenie i stronie internetowej odbędzie się młodzieżowa debata "Dzieciństwo bez przemocy" dotycząca kwestii jak poprawić sytuację dzieci i nastolatków.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł