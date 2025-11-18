Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
„Moje prawa w obiektywie” - wystawa w szczecińskim magistracie [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Prawa do miłości, szacunku i akceptacji, do wyrażania uczuć i myśli, czy do bycia wysłuchanym pokazała szczecińska młodzież podczas wernisażu prac konkursowych „Moje prawa w obiektywie” połączonym z wręczeniem nagród dla autorów wyróżnionych prac. Zdjęcia nawiązywały do głównego tematu IV Tygodnia Praw Dziecka „Fajnie, że jesteś”.
Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]

Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Na tym zdjęciu są emocje, które każdy ma na co dzień: radość, smutek, zakłopotanie. - Taki koncept mi się w głowie zrodził, który miał przedstawiać człowieka maskującego się, który próbuje dopasować się do społeczeństwa, który mimo tej swojej inności, odmienności chce pozyskać akceptację i wsparcie ludzi dookoła siebie. To symbolizuje właśnie ta zmiana kolorów. Niebieski wchodzący od boku i ta czerwona płachta, która przykrywa twarz modelki - mówią laureaci konkursu Patryk i Karolina.

- Dzieci były tak pomysłowe, tym nas ujęły. Każda fotografia to nie tylko samo zdjęcie, ale też przesłanie. Mieliśmy naprawdę duże trudności z wyborem - mówi Marta Buczek, członek komisji konkursowej.

Wszystkie prace oglądać można do końca listopada w Galerii Prezydenckiej na pierwszym piętrze środkowego skrzydła szczecińskiego Urzędu Miasta.

W związku z tygodniem Praw Dziecka w czwartek o godz. 20 w studiu koncertowym S1, na naszej antenie i stronie internetowej odbędzie się młodzieżowa debata "Dzieciństwo bez przemocy" dotycząca kwestii jak poprawić sytuację dzieci i nastolatków.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Weroniki Łyczywek [Radio Szczecin]

