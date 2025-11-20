Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa noworodka ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżone są matka i babka dziecka ze wsi Rynica w gminie Widuchowa.

Według śledczych, chłopiec został zakopany w ziemi kilka godzin po porodzie. Ciało dziecka znaleziono po kilku latach.



Na ławie oskarżonych zasiadły matka 31-letnia Małgorzata I. oraz babka dziecka - 54-letnia Renata I.



Matka dziecka przyznała się do winy. Podczas składania wyjaśnień tłumaczyła, że to wina jej matki. - Urodziłam to dziecko i poszłam do domu. Potem matka mi je zabrała i zakopała. Nie chciałam, żeby to dziecko zakopywała. Ja ciągnęłam ją za rękę, żeby tego nie robiła, a ona swoje. Matka mi kazała stać na czatach - wspominała Małgorzata I.



Babka dziecka nie przyznaje się do winy. Tłumaczyła, że córka urodziła martwe dziecko w polu. - Było całe zamarznięte, sprawdzałam jego oddech, całkiem go nie odkrywałam. Dla mnie to szok. Powiedziała, żebym pochowała to dziecko - tłumaczy Renata I.



Kobietom grozi kara co najmniej 15 lat więzienia, a nawet dożywocie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas