Magdalena Biejat w Szczecinie. Mówi o zdradzie stanu

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin] Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

Magdalena Biejat w ogniu pytań od mieszkańców Szczecina. Wicemarszałkini Senatu gościła w sobotę w stolicy Pomorza Zachodniego na zaproszenie stowarzyszenia Wspólne Jutro w gmachu prywatnego technikum przy ulicy Broniewskiego.

Debata dotyczyła m.in. tego, jak przeciwdziałać działaniom skrajnej prawicy. - Jej politycy podburzają Polaków przeciwko Ukraińcom - mówiła Biejat. - To jest działanie na rzecz Rosji, która dogadała się z Trumpem na wersję pokoju, która oznacza nie tylko klęskę Ukrainy, ale również odebranie niezależności i bezpieczeństwa Polsce i Europie. Więc działanie na korzyść Rosji, budowanie podziałów wewnątrz naszego społeczeństwa jest dzisiaj, nie boję się tego słowa, po prostu zdradą stanu.



- Nieracjonalne jest dla mnie zawetowanie ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. To inicjatywa, którą popiera większość mieszkańców lokalnych społeczności, a jednocześnie forma patriotyzmu - dodała wicemarszałkini Senatu. - Od początku niestety prezydent bardzo jasno pokazuje, że jego celem jest ostra walka polityczna. Plan jest taki, żeby Dolinę Dolnej Odry podciągnąć pod jeden z istniejących już parków narodowych. To już można robić bez ustawy i nie potrzeba do tego zgody prezydenta.



Podczas spotkania rozmawiano też na temat migracji czy prac koalicji 15 Października nad polityką mieszkaniową i zmian w systemie godzin pracy.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski