Strefa Czystego Transportu. Czas na opinie szczecinian

Region Anna Pałamar

fot. wiadomosci.szczecin.eu
We wtorek ruszają konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu.
Chodzi o ograniczenie wjazdu najstarszych samochodów, które nie spełniają norm emisyjnych do niektórych części Szczecina. Strefa miałaby objąć dolną i część górnego tarasu Starego Miasta w granicach ulic: Tkackiej, Wyszyńskiego, Mała Odrzańska, do linii Trasy Zamkowej.

Konsultacje potrwają do 5 stycznia. Mieszkańcy mogą zgłosić swoje uwagi elektronicznie lub wybrać się na spotkanie otwarte - 10 lub 11 grudnia. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

