Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Młodzi naukowcy z regionu nagrodzeni [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Młodzi naukowcy z regionu docenieni za swoje innowacyjne badania. To w ramach pierwszej edycji "Gali Innowacji" organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Chodzi o wspieranie młodych w nauce, ale i w biznesie - mówi Paweł Szeremet z Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

- To są albo doktoranci, albo doktorzy po obronie doktoratu. Kapituła złożona jest z 12 osób i to oni decydują, które projekty ze wszystkich - a zgłoszono 52 - są najlepsze, najbardziej perspektywiczne i mają największy potencjał innowacyjny - tłumaczy Szeremet.

Jednym z laureatów jest dr inż. Paweł Herbin z Politechniki Morskiej w Szczecinie. Nagrodę otrzymał za projekt egzoszkieletu nowej generacji.

- Urządzenie zakładamy na rękę i to urządzenie współpracuje z tą ręką w taki sposób, że jest w stanie wygenerować obciążenia na ręce, wygenerować jej ruch, i to wszystko w kontrolowany sposób - tłumaczy Herbin.

W konkursie wyłoniono 3 laureatów oraz 5 wyróżnionych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas


Lista laureatów:

- dr inż. Paulina Bednarczyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Projekt: Inteligentne materiały polimerowe sieciowane technikami UV/LED,

- dr inż. Paweł Herbin – Politechnika Morska w Szczecinie, Projekt: Egzoszkielet nowej generacji: inteligentne wspomaganie ruchu i zdalne sterowanie z siłowym sprzężeniem zwrotnym,

- mgr Bartosz Zamorski – Uniwersytet Szczeciński, Projekt: Algorytmy dekompozycji modalnej jako nowe narzędzie diagnostyczne w reaktorach fuzji termojądrowej
Chodzi o wspieranie młodych w nauce, ale i w biznesie - mówi Paweł Szeremet z Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
Jednym z laureatów jest dr inż. Paweł Herbin z Politechniki Morskiej w Szczecinie. Nagrodę otrzymał za projekt egzoszkieletu nowej generacji.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od 29 listopada oglądane 12804 razy)
  2. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od 30 listopada oglądane 4021 razy)
  3. Grupa Azoty złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polimery Police
    (od 29 listopada oglądane 3939 razy)
  4. Ukradł laptopa - grozi mu pięć lat więzienia
    (od 28 listopada oglądane 3440 razy)
  5. Zamiast mijanki na Odrze będzie wodna autostrada
    (od 28 listopada oglądane 3399 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Beton w świątecznej odsłonie. Studenci ZUT-u stworzyli wyjątkowe bombki [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Piosenka jest dobra na wszystko" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Kadłubowski
80 tortów na 80-lecie Radia Szczecin! Czyli świętujemy z naszymi słuchaczami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wraca koncepcja budowy nowego dworca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Święty Mikołaj będzie miał mnóstwo pracy. Skrzynka na listy od dzieci już się zapełnia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty