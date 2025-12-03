Młodzi naukowcy z regionu nagrodzeni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Młodzi naukowcy z regionu docenieni za swoje innowacyjne badania. To w ramach pierwszej edycji "Gali Innowacji" organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Chodzi o wspieranie młodych w nauce, ale i w biznesie - mówi Paweł Szeremet z Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.



- To są albo doktoranci, albo doktorzy po obronie doktoratu. Kapituła złożona jest z 12 osób i to oni decydują, które projekty ze wszystkich - a zgłoszono 52 - są najlepsze, najbardziej perspektywiczne i mają największy potencjał innowacyjny - tłumaczy Szeremet.



Jednym z laureatów jest dr inż. Paweł Herbin z Politechniki Morskiej w Szczecinie. Nagrodę otrzymał za projekt egzoszkieletu nowej generacji.



- Urządzenie zakładamy na rękę i to urządzenie współpracuje z tą ręką w taki sposób, że jest w stanie wygenerować obciążenia na ręce, wygenerować jej ruch, i to wszystko w kontrolowany sposób - tłumaczy Herbin.



W konkursie wyłoniono 3 laureatów oraz 5 wyróżnionych.



Lista laureatów:



- dr inż. Paulina Bednarczyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Projekt: Inteligentne materiały polimerowe sieciowane technikami UV/LED,



- dr inż. Paweł Herbin – Politechnika Morska w Szczecinie, Projekt: Egzoszkielet nowej generacji: inteligentne wspomaganie ruchu i zdalne sterowanie z siłowym sprzężeniem zwrotnym,



- mgr Bartosz Zamorski – Uniwersytet Szczeciński, Projekt: Algorytmy dekompozycji modalnej jako nowe narzędzie diagnostyczne w reaktorach fuzji termojądrowej