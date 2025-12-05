Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
PKP Intercity kupiły używane wagony z Niemiec

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Zdjęcie poglądowe. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/ Archiwum]
Spółka PKP Intercity kupiła 50 używanych wagonów z Niemiec. Pojawią się one we flocie przewoźnika w pierwszych miesiącach przyszłego roku.
- Zakup był koniecznością ze względu na rosnącą liczbę pasażerów - mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. - To są wagony praktycznie wycofywane prosto z eksploatacji. Koleje niemieckie bardzo mocno rozwijają flotę pociągów zespołowych. Z oczywistych względów pociągi zespołowe są tańsze w eksploatacji. Była możliwość pozyskania tych wagonów. Wagony powinny się pojawić w Polsce w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak dodaje, że zamówienia na wagony i pociągi w polskich zakładach zostaną zrealizowane za wiele miesięcy, a przewoźnik potrzebuje dodatkowych miejsc niemalże natychmiast.

- Taboru Intercity potrzebuje jak ryba wody. Jeżeli mamy rosnącą liczbę pasażerów, a pasażerowie chcą jeździć w wygodnych warunkach, komfortowych, nie w tłoku, potrzebujemy nowego taboru. Zamówienia w polskich firmach, ale także tych firmach, które w Polsce produkują, a są zagraniczne, są na maksymalnym poziomie. Dlatego wynajmujemy tabor, ale także próbujemy kupować ten używany - Klimczak.

Niemieckie wagony mają służyć w PKP Intercity około dziesięciu lat. Przedstawiciele spółki podkreślają, że cena zakupu jednego używanego wagonu to jedna dziesiąta wartości nowego pojazdu.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
