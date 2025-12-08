Zostań dawcą szpiku. Akcja promująca w Szczecinie

Będzie można dowiedzieć się, na czym polega dawstwo szpiku, rozwiać wszelkie wątpliwości i porozmawiać z wolontariuszami - w Akademii Sztuki w Szczecinie rusza tygodniowa akcja promująca dawstwo szpiku.
Każda chętna osoba będzie mogła także bezpłatnie zarejestrować się jako potencjalny dawca komórek macierzystych. Akcja odbywa się we współpracy z Fundacją DKMS.
Potrwa od poniedziałku do piątku, od 10 do 13 w Pałacu pod Globusem przy placu Orła Białego w Szczecinie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz 1 komentarz
Dlaczego w artykule promuje się tylko jedną i w dodatku nie-Polską organizację DKMS?
(niby międzynarodowa a tak naprawdę Niemiecka (Deutsche Knochenmarkspenderdatei)
Osoby chętne by być dawcami mogą skorzystać z takiej wyszukiwarki:
https://www.szpik.info/ods.html
i tam znaleźć Polski ośrodek, który oczywiście współpracuje z całą międzynarodową siecią.