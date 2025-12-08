Problemy przy największej inwestycji w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Problemy przy największej miejskiej inwestycji realizowanej obecnie w Kołobrzegu. Chodzi o przebudowę brzegów Parsęty.

Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi postępowanie w sprawie nieważności pozwolenia na budowę, jakie miastu wydało starostwo powiatowe. Plany zakładają stworzenie nowych bulwarów po obu stronach rzeki, a prace na jednym z nich prowadzone są od sierpnia.



Roboty zostały jednak wstrzymane, a Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta nie ukrywa, że w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sprawy inwestycja "złapie" poważne opóźnienie.



- To stawia nas w trudnej sytuacji. W tej chwili nasze biuro prawne analizuje możliwe konsekwencje unieważnienia tej decyzji starosty. Ewentualne unieważnienie pozwolenia na budowę będzie miało swoje konsekwencje, chociażby związane z terminem zakończenia prac i możliwymi kosztami ich prowadzenia - podkreśla Kujaczyński.



Koszt wszystkich prac to 18,5 mln zł, a inwestycja zgodnie z umową powinna być gotowa pod koniec przyszłego roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas