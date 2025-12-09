Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
PUM rekrutuje na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczął rekrutację na Pielęgniarstwo I stopnia oraz Ratownictwo medyczne II stopnia.
Pierwszy kierunek to 3-letnie studia dla osób, które chcą połączyć pracę z misją niesienia pomocy. Po ich ukończeniu absolwent jest gotowy do pracy w: szpitalach, uzdrowiskach, domach opieki, sanatoriach czy poradniach w kraju i za granicą.

Ratownictwo medyczne to studia 2-letnie magisterskie, stworzone z myślą o osobach, które chcą rozwijać swoją ścieżkę zawodową i poszerzać kompetencje w tej dziedzinie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

