PUM rekrutuje na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczął rekrutację na Pielęgniarstwo I stopnia oraz Ratownictwo medyczne II stopnia.

Pierwszy kierunek to 3-letnie studia dla osób, które chcą połączyć pracę z misją niesienia pomocy. Po ich ukończeniu absolwent jest gotowy do pracy w: szpitalach, uzdrowiskach, domach opieki, sanatoriach czy poradniach w kraju i za granicą.



Ratownictwo medyczne to studia 2-letnie magisterskie, stworzone z myślą o osobach, które chcą rozwijać swoją ścieżkę zawodową i poszerzać kompetencje w tej dziedzinie.



