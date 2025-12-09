Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Jeździł pijany po Szczecinie. Nie chciał wysiąść, więc policja wybiła szybę

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Miał 2,5 promila, nie zatrzymał się do kontroli, konieczne było wybicie szyby. Do zdarzenia doszło w Szczecinie.
Policjanci na jednej z ulic zauważyli auto poruszające się wolno i niepewnie - dali kierowcy sygnał by się zatrzymał. Mężczyzna jednak nie zareagował i kontynuował jazdę, zjeżdżając na lewy pas ruchu i stwarzając zagrożenie dla innych uczestników.

Kierujący gdy wreszcie się zatrzymał, nie chciał otworzyć drzwi. Mundurowi wybili więc szybę w aucie.

Badanie trzeźwości wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. 42-latkowi zatrzymano prawo jazdy, a za popełnione czyny odpowie przed sądem.

Edycja tekstu: Michał Król

