Jeździł pijany po Szczecinie. Nie chciał wysiąść, więc policja wybiła szybę

Miał 2,5 promila, nie zatrzymał się do kontroli, konieczne było wybicie szyby. Do zdarzenia doszło w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Policjanci na jednej z ulic zauważyli auto poruszające się wolno i niepewnie - dali kierowcy sygnał by się zatrzymał. Mężczyzna jednak nie zareagował i kontynuował jazdę, zjeżdżając na lewy pas ruchu i stwarzając zagrożenie dla innych uczestników.Kierujący gdy wreszcie się zatrzymał, nie chciał otworzyć drzwi. Mundurowi wybili więc szybę w aucie.Badanie trzeźwości wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. 42-latkowi zatrzymano prawo jazdy, a za popełnione czyny odpowie przed sądem.