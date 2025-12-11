RSnW: ukraińskie wybory - tak. Ale w warunkach rozejmu

Podczas wojny nie myśli się o wyborach - tak doniesienia o przeprowadzeniu głosowania na Ukrainie komentowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Kadencja obecnego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zakończyła się dwa lata temu. Teraz głowa ukraińskiego państwa zapowiedziała, że wybory mogą odbyć się za kilka miesięcy, o ile Ukraina otrzyma gwarancję bezpieczeństwa na ten czas.Ta deklaracja to gest ze strony Zełenskiego, bo, przypominam, trwa stan wojenny - mówi dr Liana Hurska-Kowalczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego.- Trzeba by było zmieniać ustawodawstwo, a nawet jakby się zmieniło ustawodawstwo, to jakie są gwarancje, jak to by właśnie ten pokój miał chociażby czasowy [wyglądać - przyp. red.] - powiedziała.Nacisk na przeprowadzenie wyborów wyszedł ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, który twierdzi, że władze ukraińskie wykorzystują wojnę jako pretekst. Na wybory nalegał też prezydent Rosji Władimir Putin.Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej wskazuje, że to ironia ze strony Rosji.- Putin ani razu u siebie nie miał demokratycznych wyborów i słowami i osobą Trumpa, ja nie wiem jakie on ma zobowiązania w stosunku do Putina, wypowiada to, o czym marzy Putin - dodał.Prezydent Ukrainy zapowiedział, że wybory mogą odbyć się za 2-3 miesiące. Zełenski dodał, że zwróci się do parlamentu z prośbą o ich rozpisanie i przygotowanie.