Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej ma nowy budynek [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wielki dzień na Politechnice Morskiej. Wydział Mechatroniki i Elektroniki doczekał się ultranowoczesnego budynku. Inwestycja pozwoliła skupić w jednym miejscu rozproszone wcześniej pracownie. To tutaj będą powstawać projekty, które zasilą głównie przemysł morski i energetyczny.
W centrum kształcenia przy ulicy Willowej znajduje się w sumie 25 laboratoriów.

- W jednym z nich studenci mogą zobaczyć jak obsługiwać w warunkach laboratoryjnych przekształtnik falowy turbin wiatrowych - mówi dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej Maciej Kozak. - Jest to wyjątkowe urządzenie przygotowane specjalnie dla nas, działające przy napięciu 3,3 kilowolta, które pozwala się studentom je obsługiwać bezpośrednio, dotykając tych elementów, ale także przygotowywać urządzenia do sprawdzenia, do testowania.

- Studenci mogą również zobaczyć, jak działa układ energii odnawialnej - mówi dr Piotr Brożek. - Badamy tutaj odzyskiwanie energii z odnawianych źródeł energii oraz przerabianie je na wodór i wykorzystywanie wodoru jako magazynu, oraz źródła energii do późniejszego wykorzystania. Czyli co teraz jest popularne, samochody wodorowe, ewentualnie magazynowanie energii w wodorze.

Nowy budynek ma ponad 600 metrów kwadratowych powierzchni. Kosztował blisko 13 milionów złotych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- W jednym z nich studenci mogą zobaczyć jak obsługiwać w warunkach laboratoryjnych przekształtnik falowy turbin wiatrowych - mówi dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej Maciej Kozak.
- Studenci mogą również zobaczyć, jak działa układ energii odnawialnej - mówi dr Piotr Brożek.
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

