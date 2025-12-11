Nowe atrakcje z SBO na Prawobrzeżu [ZDJĘCIA]

Karuzele, tyrolka, równoważnia i huśtawki w Płoni. Przy ul. Kołbackiej zakończył się pierwszy etap realizacji jednego ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
„Nasz ocean - park wypoczynkowo - rekreacyjny” - to nowe miejsce do zabawy i odpoczynku.
Oprócz placu zabaw ustawiono również urządzenia do street workoutu i ćwiczeń siłowych i drewniane leżaki. Zmodernizowane zostało też boisko do siatkówki.
Koszt inwestycji to 368 tysięcy złotych.
Oprócz placu zabaw ustawiono również urządzenia do street workoutu i ćwiczeń siłowych i drewniane leżaki. Zmodernizowane zostało też boisko do siatkówki.
Koszt inwestycji to 368 tysięcy złotych.
Edycja tekstu: Natalia Chodań