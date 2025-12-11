Nowe atrakcje z SBO na Prawobrzeżu [ZDJĘCIA]

Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin

Karuzele, tyrolka, równoważnia i huśtawki w Płoni. Przy ul. Kołbackiej zakończył się pierwszy etap realizacji jednego ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.