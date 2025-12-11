Policja zatrzymała złodzieja telefonów

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Kryminalni ze szczecińskiego Pogodna zatrzymali złodzieja telefonów komórkowych. Mężczyzna podejrzany był o serię kradzieży z magazynu jednej z firm na Prawobrzeżu.

Mundurowi zatrzymali 21-latka na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W jego mieszkaniu znaleźli jeden z utraconych telefonów o wartości prawie trzech tysięcy złotych. 21-latek został przewieziony do Szczecina, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł