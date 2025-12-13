Pobiegli w ciemno, w geście solidarności z niewidomymi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wystartowali w parach - jeden widział, drugi ufał... bo miał opaskę na oczach. Na szczecińskiej Arkonce odbył się event sportowo-integracyjny "Szansa na medal - bieg w ciemno".

- Osoby niewidome i niedowidzące są aktywne. Nie tylko są w stanie zapewnić sobie swój własny byt, ale dają społeczeństwu coś od siebie. Napędzają tę machinę. Organizujemy duże wydarzenia i pokazujemy ludziom, jak to jest - podkreślał Krzysztof Zygmunt, Fundacja Szansa - Jesteśmy Razem.



W biegu w ciemno wzięło udział około 30 par. Wydarzenie zorganizował szczeciński oddział Fundacji Szansa - Jesteśmy Razem.



Uczestnicy pokonywali trasę wokół Arkonki, żeby doświadczyć na własnej skórze, z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby niewidome i niedowidzące.- Ludzie potrzebują tej świadomości, jak to jest być niewidomym. Jak takie osoby sobie radzą na co dzień. Dlatego też przyszliśmy na ten bieg.Ciemno było... Miałem problem, żeby kroki stawiać. Na początku miałem też lekkie kłopoty z zaufaniem, ale potem udało mi się zaufać partnerowi i można było pobiec - mówili uczestnicy.