Pobiegli w ciemno, w geście solidarności z niewidomymi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Wystartowali w parach - jeden widział, drugi ufał... bo miał opaskę na oczach. Na szczecińskiej Arkonce odbył się event sportowo-integracyjny "Szansa na medal - bieg w ciemno".
Uczestnicy pokonywali trasę wokół Arkonki, żeby doświadczyć na własnej skórze, z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby niewidome i niedowidzące.
- Ludzie potrzebują tej świadomości, jak to jest być niewidomym. Jak takie osoby sobie radzą na co dzień. Dlatego też przyszliśmy na ten bieg. - Ciemno było... Miałem problem, żeby kroki stawiać. Na początku miałem też lekkie kłopoty z zaufaniem, ale potem udało mi się zaufać partnerowi i można było pobiec - mówili uczestnicy.
- Osoby niewidome i niedowidzące są aktywne. Nie tylko są w stanie zapewnić sobie swój własny byt, ale dają społeczeństwu coś od siebie. Napędzają tę machinę. Organizujemy duże wydarzenia i pokazujemy ludziom, jak to jest - podkreślał Krzysztof Zygmunt, Fundacja Szansa - Jesteśmy Razem.
W biegu w ciemno wzięło udział około 30 par. Wydarzenie zorganizował szczeciński oddział Fundacji Szansa - Jesteśmy Razem.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
