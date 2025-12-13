Sąsiedzkie kolędowanie na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolędy, świąteczny nastrój i sąsiedzka integracja - tak wyglądało "Sąsiedzkie kolędowanie" na północnym osiedlu Szczecina.

Mieszkańcy Stołczyna spotkali się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, by wspólnie poczuć magię zbliżających się świąt.



- Jak na razie super. - Jak zawsze na wysokim poziomie. Wszystko do rytmu, do taktu. - Przed świętami akurat to wspaniała inicjatywa, żeby się spotkać. Zwłaszcza w czasach, kiedy te więzi się rozluźniają, czy to przez internet, czy po prostu przez nasze zagonienie, takie codzienne. - Jestem za tym, żebyśmy właśnie częściej, przy okazji wielu różnych okoliczności się spotykali, no i wspólnie przeżywali tak ważne momenty, jak święta Bożego Narodzenia - podkreślali mieszkańcy.



Na scenie wystąpił zespół "Metrum", czyli uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkól Specjalnych nr 1 w Szczecinie.



Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie "Stołczyn po sąsiedzku" oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas