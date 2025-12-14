Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Piłkarze zagrają dla Adasia Orlika

Region Artur Dyczewski

Zdjęcia archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Już po raz drugi odbędzie się piłkarski turniej charytatywny "Północ dla Adasia Orlika" na boisku pod balonem przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie. W imprezie wystąpią byli piłkarze między innymi Pogoni Szczecin, Świtu Szczecin oraz oldboje Stali Szczecin.
Porażka koszykarzy PGE Spójni w 1. Lidze

Siatkarki Chemika zagrają dla Antosi
Adaś skończył 4 latka. Urodzinowe życzenie? Terapia genowa w USA [ZDJĘCIA]
Załom. Urodzinowy Festyn Plenerowy "Leć Orliku"
Zawody, konkursy, koncerty w szczytnym celu - festyn dla Adasia na Dziewokliczu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kibice mogli się dorzucić do zbiórki dla chorego Adasia [ZDJĘCIA]
Podczas sportowej rywalizacji pod hasłem Gramy dla Adasia odbędzie się licytacja sportowych pamiątek, z których cala suma pieniędzy zostanie przeznaczona na leczenie małego chłopca.

Jak mówi Szymon Kufel dyrektor Świtu Szczecin i organizator charytatywnego turnieju hitem aukcji będzie koszulka reprezentacji Polski Kamila Grosickiego. - Będzie koszulka reprezentacji Polski Kamila Grosickiego z autografem, którą podpisał na pokładzie samolotu wracając, po swoim setnym występie reprezentacji Polski w meczu z Maltą. Będzie można wylicytować i wspomóc naszego małego bohatera Adasia.

Wśród pamiątek przeznaczonych na licytację będą również koszulki piłkarzy Pogoni Szczecin oraz koszykarzy Kinga Szczecin. Piłkarskie zmagania w charytatywnym turnieju Północ dla Adasia Orlika rozpoczną się o godzinie 10 na stadionie Świtu na boisku pod balonem przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
