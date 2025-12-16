Sprawa Polimerów Police w prokuraturze

Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie Polimerów Police. Złożyły je władze Grupy Azoty.

Edycja tekstu: Michał Król

Budowa fabryki, która miała być przełomem, pochłonęła 7,5 miliarda złotych.Istnieje podejrzenie, że wyrządzono spółce wielką szkodę majątkową z powodu niegospodarnego zarządzania. Z uwagi na dobro postępowania, nie możemy szerzej informować o treści zawiadomienia - mówi Grzegorz Kulik, rzecznik Grupy Azoty.- Projekt Polimery Policy nie został ukończony ze względu na problemy techniczne i finansowe, które są przedmiotem sporu z generalnym wykonawcą, a także ze względu na błędne decyzje biznesowe dokonane w latach 2016-2023, czego przedmiotem jest złożone zawiadomienie - mówi Kulik.Grupa Azoty chce kontynuować działalność Polimerów przez zatwierdzenie układu z wierzycielami. Trwają też negocjacje z Orlenem w sprawie sprzedania części akcji spółki.