Kilkanaście nowych autobusów elektrycznych wyruszy na ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

14 nowych elektrycznych Solarisów wyjedzie na ulice Szczecina po Nowym Roku. Właśnie oficjalnie je zaprezentowano. Możliwe też, że wkrótce po mieście będą jeździć autobusy wodorowe.

Edycja tekstu: Michał Król

Liczba Solarisów w przedsiębiorstwie "Klonowica" zwiększyła się do ponad stu, a samych elektryków jest 30 – podkreśla Waldemar Wlazło z firmy Solaris Bus & Coach.- Te autobusy trochę się różnią od tych, które dostarczyliśmy poprzednio. Mają nieco większe baterie po to, żeby zwiększyć zasięg, żeby za kilka lat, kiedy ta pojemność baterii realna nieco spadnie, ten zasięg wynosił nadal około 150 kilometrów - mówi Wlazło.W najbliższych latach flota autobusów wzbogaci się nie tylko o „miękkie hybrydy” i kolejne „elektryki”, ale również o 20 pojazdów wodorowych – dodaje Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.- Pracujemy nad specjalną pożyczką, która będzie na ten cel zaciągnięta przez miasto. To będzie około 190 milionów złotych. To jest przyszłość nie aż tak bardzo odległa, ale jednak wykraczająca poza ramę 2026 roku. To jest 2027-2028 - mówi Krzystek.Przedstawiciel Solarisa zapowiedział, że w styczniu lub w lutym planowane jest przeprowadzenie w Szczecinie testów autobusu przegubowego z napędem wodorowym.10 przegubowych i cztery krótkie „elektryki” kosztowały 70 milionów złotych. Pieniądze w całości pochodzą z funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.