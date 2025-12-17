Rozrzucał kiełbasę z gwoździami. Grozi mu do 3 lat więzienia

Rozrzucał na osiedlu kiełbasę z gwoździami - usłyszał zarzuty.

Edycja tekstu: Michał Król

Stargardzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który na przełomie października i listopada na osiedlu Tysiąclecia rozrzucał kiełbasę zawierającą metalowe elementy i stwarzał duże zagrożenie dla zdrowia i życia spacerujących psów.Funkcjonariusze zebrali dowody i ustalili tożsamość sprawcy. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa.Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 3 lat więzienia.