Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Rozrzucał kiełbasę z gwoździami. Grozi mu do 3 lat więzienia

Region Anna Pałamar

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Rozrzucał na osiedlu kiełbasę z gwoździami - usłyszał zarzuty.
Stargardzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który na przełomie października i listopada na osiedlu Tysiąclecia rozrzucał kiełbasę zawierającą metalowe elementy i stwarzał duże zagrożenie dla zdrowia i życia spacerujących psów.

Funkcjonariusze zebrali dowody i ustalili tożsamość sprawcy. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa.

Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 3 lat więzienia.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz 1 komentarz

A za dzieckow 9 miesiącu z Oleśnicy ... umorzenie

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od wczoraj oglądane 9847 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3079 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 3013 razy)
  4. Postępowanie po poniedziałkowym wypadku w Hanza Tower
    (od 11 grudnia oglądane 2760 razy)
  5. SOR przy Arkońskiej czasowo będzie zamknięty
    (od przedwczoraj oglądane 2502 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Potężna jednostka za 2 mln zł trafiła do Komisariatu Wodnego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kilkanaście nowych autobusów elektrycznych wyruszy na ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radio Szczecin z darami dla „Daru” na „Darze” [WIDEO, ZDJĘCIA]
Shivan Fate
Mariusz Soboniak
Order Uśmiechu dla szczecinianki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty