Powrót akcji "Iglaki za przysmaki"

Można otrzymać choinkę w zamian za karmę dla psów i kotów w potrzebie.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

W niedzielę, czyli ostatniego dnia Jarmarku Bożonarodzeniowego w Szczecinie odbędzie się akcja pod hasłem "Iglaki za przysmaki". Wystarczy przynieść wysokomięsną karmę dla zwierząt, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Kudłata Przystań. Lepiej przynieść mniej karmy, ale dobrej jakości.Choinki będzie można odbierać w południe w pobliżu sceny głównej na placu Lotników.