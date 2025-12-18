Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Powrót akcji "Iglaki za przysmaki"

Region Anna Pałamar

Fot. KolorowaAleja.pl
Fot. KolorowaAleja.pl
Można otrzymać choinkę w zamian za karmę dla psów i kotów w potrzebie.
W niedzielę, czyli ostatniego dnia Jarmarku Bożonarodzeniowego w Szczecinie odbędzie się akcja pod hasłem "Iglaki za przysmaki". Wystarczy przynieść wysokomięsną karmę dla zwierząt, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Kudłata Przystań. Lepiej przynieść mniej karmy, ale dobrej jakości.

Choinki będzie można odbierać w południe w pobliżu sceny głównej na placu Lotników.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

12345

Najnowsze podcasty