Parking pod Trasą Zamkową znowu otwarty

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Płatny Parking Niestrzeżony, znajdujący się pod szczecińską Trasą Zamkową, od piątku ponownie zostanie udostępniony kierowcom.

Jak informuje rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich, Piotr Zieliński, udrożniony zostanie również zjazd z Trasy Zamkowej w kierunku ulicy Panieńskiej.



- Wykonawca zmobilizował się z pracami też na naszą prośbę, więc ten zamknięty zjazd przy Trasie Zamkowej wraz z ulicą Panieńską będą ponownie otwarte, również z PPN-em Trasa Zamkowa - informuje Zieliński.



Otwarcie zjazdu z Trasy Zamkowej i Płatnego Parkingu Niestrzeżonego w Szczecinie zaplanowano na godzinę 10.00.



Autorka edycji: Joanna Chajdas