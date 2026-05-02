Przebudowa centrum Gryfina

Będzie przebudowa w centrum Gryfina. To dzięki wsparciu Unii Europejskiej, przyznanemu przez Urząd Marszałkowski.

Gminny projekt zakłada przebudowę ulicy Kościelnej, wyłączenie jej z ruchu samochodowego i zastąpienie blisko 100-metrową ścieżką pieszo-rowerową.Ponadto zaplanowano budowę obiektu Bike&Ride. Zmodernizowana zostanie również trasa dla pieszych przy sąsiadujących ulicach: Piastów i Chrobrego.Całość inwestycji kosztować ma ponad 3 miliony złotych. Wsparcie unijne to ponad 2,5 miliona.