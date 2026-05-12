Rada Miasta w Szczecinie uchwaliła zmiany przestrzenne [ZDJĘCIA]

Trzy zmiany przestrzenne uchwalili w trakcie sesji szczecińscy radni. Objęły osiedla Warszewo i Płonia, a także zachodnią część Skolwina.

Tutaj korekty w planie zagospodarowania przestrzennego objęły obszar o powierzchni prawie 60 hektarów. Chodzi o teren ograniczony ulicami Saperską, Plażową oraz Inwalidzką, a także Parkiem Leśnym Mścięcino.Powstanie tutaj ulica Pancerna, która docelowo powinna stać się centrum tej części Skolwina – informuje Angelika Szerniewicz-Kwas z Biura Planowania Przestrzennego Miasta.- Na tej drodze zbiorczej budujemy lokalne usługi sportu i rekreacji z zielenią, usługi zdrowia, edukacji, handlu i wyznaczyliśmy tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą - powiedziała Szerniewicz-KwasW trakcie sesji radni przystąpili także do trzech innych zmian w planach przestrzennych. Dotyczą one Pomorzan, Gumieniec oraz szczecińskiej Łasztowni.W tym ostatnim przypadku korekty w miejscowym planie są spowodowane przede wszystkim rozstrzygnięciem konkursu na budowę nowej siedziby Teatru Współczesnego - informuje radna KO Wiktoria Rogaczewska.- Braliśmy pod uwagę taką możliwość, żeby plan zmienić wcześniej, ale nie chcieliśmy ograniczać konkursu, dlatego teraz wiedząc jaka praca konkursowa wygrała, dostosowujemy plan miejscowy do tego. Największa zmiana dotyczy wysokości zabudowy - mówiła Rogaczewska.Kolejna sesja Rady Miasta zaplanowana została na 24 czerwca.