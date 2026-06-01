Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trzy tysiące lodów, 80 kilogramów krówek i tysiące uśmiechów. "Brzdąc" opanował Jasne Błonia w Szczecinie. To największa w regionie impreza zorganizowana z okazji Dnia Dziecka.

Podczas Dnia Dziecka na Jasnych Błoniach w Szczecinie wręczono nagrodę „Brzdąc 2026” dla osób szczególnie zasłużonych w pracy na rzecz dzieci. Tegoroczną laureatką została Tamara Olszewska-Watracz, od ponad 20 lat działająca na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin w Szczecinie.



Wyróżnienie przyznała Dziecięca Rada Miasta Szczecin, co jak przyznaje lauretka zobowiązuje. - Dzieci mi zaufały i to jest dla mnie najważniejsze. To znaczy, że to, co robię od ponad 20 lat ma sens, zostało dostrzeżone. Tak duże grono dzieci potrzebuje nadal wsparcia. Mówimy oczywiście o dzieciach i młodzieży neuroróżnorodnej, bo to robię na co dzień. To im właśnie pomagam i ich rodzinom - przyznaje Olszewska-Watracz.



- Moja codzienna praca to wsparcie terapeutyczne i organizowanie pomocy dla dzieci z ADHD i zespołem Aspergera w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - podkreśla laureatka. - Ja kiedyś byłam po tej drugiej stronie, byłam mamą, która potrzebowała tego wsparcia i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie mi takie wsparcie udzieliło, ale ktoś dostrzegł we mnie potencjał, że mogę pomagać innym i tak się właśnie zaczęła moja przygoda, a tak naprawdę myślę misja, którą do dzisiaj realizuję.



W rozmowie laureatka podkreśliła, że w pracy z dziećmi najważniejsze są relacje i poczucie bezpieczeństwa budowane w rodzinie. Dodała, że to właśnie więź i uważność rodziców mają kluczowe znaczenie w codziennym wspieraniu rozwoju dzieci.





Zabawa potrwa do godziny 19.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Na najmłodszych czekają dmuchańce, pokazy służb mundurowych, animacje oraz strefy edukacyjne. Wszystkie atrakcje są bezpłatne, podobnie jak lody, wata cukrowa, popcorn i słodycze przygotowane dla uczestników.- Super, bo jest wiele atrakcji. Zabawki i lotki. - Dmuchany zamek, loteria fantowa, różne gry, zabawy. - Można poskakać na dmuchańcach, można coś kupić. - Lody. - Wata cukrowa. - Popcorn. Torcik kakaowy - mówią dzieci.