Kołobrzeg przygotowuje się do wakacji. Najwięcej ma się dziać w plenerze

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeg przygotowuje się do sezonu letniego. Miejskie jednostki zapowiadają atrakcje, z których mieszkańcy i turyści skorzystają w wakacje.

Lato w Kołobrzegu ma przebiegać pod znakiem imprez plenerowych. Robert Tworogal, dyrektor Regionalnego Centrum Kultury mówi, że poza znanymi wydarzeniami, jak RoCK Festival, RCK Pro Jazz, Sea of Art czy Festiwal Opery i Operetki w programie pojawią się też nowości.



- Wakacyjny program rozpocznie "Latarnicon" dla fanów fantastyki i gier. Przełom lipca i sierpnia upłynie pod znakiem "Baltic Greece", pierwszych nadmorskich spotkań z piosenką grecką - wymienia Tworogal.



Jacek Banasiak z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zachęca także do aktywnego wypoczynku na plaży. - Cztery strefy aktywności będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 11 do 13 - mówi Banasiak.



O bezpieczeństwo na plaży zadba 55 ratowników, a pierwsze kąpieliska strzeżone wystartują w Kołobrzegu wraz z początkiem wakacji.



