Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Sezon na kąpieliskach za dwa tygodnie

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Za dwa tygodnie rusza sezon na szczecińskich kąpieliskach. Dziewoklicz, Dąbie i Głębokie to miejsca szczególnie często odwiedzane latem.
Paulina Łątka z Urządu Miasta informuje, że sezon kąpielowy rozpocznie się zgodznie z harmonogramem.

- Jesteśmy na finiszu przygotowań do sezonu. Wszelkiego rodzaju prace, konserwacje, przygotowania już dobiegają końca. Odświeżenie, odmalowanie kilku rzeczy, naoliwienie, także nic, co by nas zaskoczyło - mówi Łątka.

Małgorzata Kapłan z zachodniopomorskiego Sanepidu informuje, że wkrótce rozpoczną się szczegółowe badania jakości wody, pozwalające otworzyć kąpieliska.

- Pierwszą próbkę wody pobiera inspekcja sanitarna nie wcześniej niż 10 dni przed sezonem, a kolejne dwie próbki pobiera organizator w trakcie sezonu. Woda pobierana jest również do badań każdorazowo, jeśli wystąpi zanieczyszczenie wody i tym samym wydany będzie brak przydatności wody do kąpieli - tłumaczy Kapłan.

Szczecińskie kąpieliska będą otwarte do końca sierpnia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Paulina Łątka z Urządu Miasta informuje, że sezon kąpielowy rozpocznie się zgodznie z harmonogramem.
Małgorzata Kapłan z zachodniopomorskiego Sanepidu informuje, że wkrótce rozpoczną się szczegółowe badania jakości wody, pozwalające otworzyć kąpieliska.
Relacja Natalii Chodań z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4261 razy)
  2. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3229 razy)
  3. Nocny pożar w Przecławiu
    (od 26 maja oglądane 3092 razy)
  4. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od 27 maja oglądane 2886 razy)
  5. Wirtualna Polska: Autor fałszywych alarmów ma pochodzić ze Szczecina
    (od 28 maja oglądane 1698 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kąpielisko Arkonka oficjalnie otwarte. Pogoda nie dopisuje, ale "jest bardzo fajnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Orszak Króla Maciusia opanował ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Hanna Wróblewska i Bogna Świątkowska
Wielki Piknik Pasji na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty