Sezon na kąpieliskach za dwa tygodnie

Za dwa tygodnie rusza sezon na szczecińskich kąpieliskach. Dziewoklicz, Dąbie i Głębokie to miejsca szczególnie często odwiedzane latem.

Paulina Łątka z Urządu Miasta informuje, że sezon kąpielowy rozpocznie się zgodznie z harmonogramem.



- Jesteśmy na finiszu przygotowań do sezonu. Wszelkiego rodzaju prace, konserwacje, przygotowania już dobiegają końca. Odświeżenie, odmalowanie kilku rzeczy, naoliwienie, także nic, co by nas zaskoczyło - mówi Łątka.



Małgorzata Kapłan z zachodniopomorskiego Sanepidu informuje, że wkrótce rozpoczną się szczegółowe badania jakości wody, pozwalające otworzyć kąpieliska.



- Pierwszą próbkę wody pobiera inspekcja sanitarna nie wcześniej niż 10 dni przed sezonem, a kolejne dwie próbki pobiera organizator w trakcie sezonu. Woda pobierana jest również do badań każdorazowo, jeśli wystąpi zanieczyszczenie wody i tym samym wydany będzie brak przydatności wody do kąpieli - tłumaczy Kapłan.



Szczecińskie kąpieliska będą otwarte do końca sierpnia.



