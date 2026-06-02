Zamiast kluczy do mieszkania, pozew od dewelopera

Zamiast kluczy do mieszkania, dostali pozew od dewelopera. Wracamy do sprawy szczecińskiego apartamentowca Sky Garden.

Pełne stanowisko dewelopera:

Naszym celem przez cały okres realizacji inwestycji było doprowadzenie jej do zakończenia i wywiązanie się z zobowiązań wobec Klientów. Fakt, że z większością nabywców udało się osiągnąć porozumienie, pokazuje, że nawet w wyjątkowo trudnych warunkach rynkowych możliwe było znalezienie rozwiązań uwzględniających interesy obu stron.





Jak poinformowała nas pełnomocniczka części osób, które kupiły mieszkania w wysokościowcu przy Niedziałkowskiego, nabywcy zostali postawieni przed wyborem: albo dopłacą 30 proc. ceny wartości mieszkania, albo otrzymają wypowiedzenie umowy w pakiecie z wieloletnim procesem sądowym. Niektórzy nie chcieli dopłacić i zgodnie z zapowiedzią otrzymali od dewelopera pozwy.Mecenas Martyna Maciejewska-Przyłucka podkreśla, że są one bezzasadne, bo w pierwotnych umowach nie było mowy o waloryzacji ceny. Dodaje, że pisma od dewelopera miały zastraszyć mieszkańców, co w części się udało. Adwokat na początku reprezentowała ponad 20 osób, teraz zostało ich 7.- Albo ci ludzie zapłacą, są to kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy, albo deweloper zażądał drugiej rzeczy, czyli rozwiązania umowy i oddania tych pieniędzy, które ci ludzie zapłacili wiele, wiele lat wcześniej, co oznaczałoby, że ludzie dostaną pieniądze i zostaną z niczym - tłumaczy Maciejewska-Przyłucka.Budowa apartamentowca Sky Garden rozpoczęła się w 2020 roku. Deweloper Idea-Inwest poinformował nas w oświadczeniu, że pandemia Covid-19 i wybuch wojny na Ukrainie przyczyniły się do wzrostu cen, który według ich szacunków wyniósł nawet 60 proc. Pełnomocnik najemców podważa to tłumaczenie.- Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, jeszcze deweloperem, który wybudował wcześniej już niejedną nieruchomość, to musisz przewidywać różnego rodzaju sytuacje. Takie powoływanie się teraz na jakąś wojnę czy pandemię oceniamy jako po prostu próbę ukrycia, że faktycznie te działania były nieudolne - dodaje mecenas Martyna Maciejewska-Przyłucka.Część najemców jest po pierwszych rozprawach sądowych.Szanowna Pani,dziękujemy za kontakt i możliwość przedstawienia stanowiska Spółki. Na wstępie chcielibyśmy nieco sprostować pojawiające się informacje o „30-procentowych dopłatach do mieszkań". Takie przedstawienie sprawy jest znacznym uproszczeniem i nie oddaje rzeczywistego przebiegu sytuacji.W trakcie realizacji inwestycji prowadziliśmy indywidualne rozmowy z Nabywcami, a z dużą częścią z nich udało się wypracować porozumienia dotyczące dalszej realizacji umów. Uzgodnione rozwiązania miały charakter kompromisowy i uwzględniały zarówno nadzwyczajne okoliczności rynkowe, jak i możliwości obu stron. Przedmiotem sporów są obecnie jedynie pojedyncze przypadki, w których nie udało się osiągnąć porozumienia, dlatego ich ocenę pozostawiamy niezależnemu sądowi.Inwestycja Sky Garden była przedsięwzięciem o wysokim stopniu skomplikowania technicznego, polegającym na przebudowie istniejącego obiektu i zmianie sposobu jego użytkowania. Jej realizacja przypadła na wyjątkowo trudny okres gospodarczy związany najpierw z pandemią COVID-19, a następnie z konsekwencjami wojny w Ukrainie, gwałtownym wzrostem cen materiałów budowlanych, usług wykonawczych, energii oraz wysoką inflacją. Start budowy nastąpił we wrześniu 2020 roku a zapaść przypadła na II połowę 2022 roku, kiedy to oszacowalismy wzrost kosztów budowy o około 60 procent w stosunku do pierwotnie założonego budżetu.Okoliczności te miały charakter nadzwyczajny, globalny i niezależny zarówno od Spółki, jak i od Nabywców. W naszej ocenie odpowiedzialnym działaniem było informowanie klientów o wpływie tych zdarzeń na harmonogram i koszty realizacji inwestycji oraz poszukiwanie rozwiązań pozwalających na jej ukończenie.Odnosząc się do kwestii zmian projektowych, inwestycja była realizowana zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi i wymagała uzyskiwania odpowiednich decyzji oraz uzgodnień właściwych organów. W toku procesu inwestycyjnego pojawiały się rozwiązania techniczne wynikające ze specyfiki przebudowy istniejącego obiektu, przy czym istotnym jest fakt, że Nabywcy byli informowani od początku o takiej możliwości i było to wprost wpisane w umowie deweloperskiej. Zmiany te, nie były bezpośrednią przyczyną nadzwyczajnych wzrostów kosztów obserwowanych na rynku budowlanym w latach pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie.Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że ze względu na toczące się postępowania sądowe Spółka stara się zachować powściągliwość w publicznym komentowaniu szczegółów poszczególnych spraw. Z szacunku dla wszystkich stron oraz dla niezależności sądu zależy nam przede wszystkim na wyciszaniu emocji towarzyszących sporom i prowadzeniu dialogu w sposób rzeczowy oraz odpowiedzialny. Liczymy w tym zakresie na zrozumienie.