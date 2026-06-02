W Dni Hanzy Stargard otworzy swoje bramy nowych możliwości

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
84 miasta z 12 europejskich krajów, prawie 800 delegatów i dziesiątki wydarzeń. Tak w liczbach zapowiada się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy, który od 11 do 14 czerwca odbędzie się w Stargardzie.
Będzie to największe międzynarodowe wydarzenie w historii miasta. Przez cztery dni mieszkańcy i goście będą mogli uczestniczyć w ponad stu wydarzeniach – mówi Sylwia Wieleba, koordynatorka zjazdu.

- Przez te cztery dni Stargard wypełnią wydarzenia kulturalne, biznesowe, spotkania grup roboczych. Także na pewno warto odwiedzić Stargard w ten wydłużony weekend po to, aby poczuć tego ducha Hanzy, który towarzyszy każdemu zjazdowi - mówi Wieleba.

To wydarzenie, na które Stargard czekał ponad 20 lat – podkreśla Rafał Zając, prezydent miasta.

- Chcemy pokazać miasto dynamiczne, rozwijające się. W jakimś sensie Hanza historyczna i rozwój Stargardu w tamtym czasie jest dla nas punktem odniesienia. Stargard jest w bardzo dobrym momencie swojego rozwoju, poprzez rozwój gospodarczy, w szczególności przemysłowy, ale też i potencjał przebudowy miasta - mówi Zając.

Szczegółowy program wydarzeń znajdziecie na oficjalnej stronie wydarzenia.

Edycja tekstu: Michał Król
