Zachodniopomorskie. Przesiewowy program wczesnego wykrywania raka płuc

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
400 przebadanych osób i cztery wstępne diagnozy - to wynik pierwszych trzech miesięcy przesiewowego programu wczesnego wykrywania raka płuc w regionie.
Szpital wojewódzki w Szczecinie prowadzi badania dla osób po 55 roku życia, które latami paliły papierosy.

Zgłoszeń do programu było ponad 700, a zakwalifikowani pacjenci przyznają, że wczesna diagnostyka jest kluczowa.

- Zapisałam siebie i męża. Niestety, paliliśmy i to sporo. 40 lat z hakiem. - Ja się bałem rzucić, ja bym rzucił dawno, ale się bałem, że przecież jak rzucę i nie będę palił, to co będzie ze mną, przecież jak będę miał problem, to przecież ja bez papierosa to ja nie dam sobie rady... - Takie programy są konieczne i niezbędne. Takie badanie na przykład mieliśmy robione po raz pierwszy w życiu, a ja mam 75 lat skończone, więc uważam, że to lepiej późno niż wcale - mówili pacjenci.

Na badania zgłosić mogą się również osoby, które rzuciły palenie, bo zmiany nowotworowe mogą pojawić się nawet po latach od zerwania z nałogiem.

- To jest taki moment na rozmowę, na uświadomienie skali problemu, jak duże żniwo zbiera rak płuca każdego roku. Na przykład w Polsce corocznie umiera ilość ludzi, która jest równa na przykład mieszkańcom Goleniowa - tłumaczy lek. Iwona Witkiewicz, konsultantka wojewódzka w dziedzinie chorób płuc.

Program realizowany jest zarówno w placówce w Zdunowie, jak i przy ul. Arkońskiej. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 91 500 0 505, który będzie też dostępny na naszej stronie internetowej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
