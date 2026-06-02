Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Place zabaw w trzech żłobkach będą bezpieczne i kolorowe

Region Adam Wosik

Fot. pixabay.com / congerdesign (domena publiczna)
Fot. pixabay.com / congerdesign (domena publiczna)
900 tysięcy złotych otrzyma Szczecin na remont placów zabaw. To środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przekazane zostaną na przebudowę placów zabaw trzech lokalnych żłobków - zapowiada Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta.

- W tym roku będzie to żłobek nr 1, 9 oraz też nr 9, ale przy ulicy Łącznej. To już druga edycja tego programu. W poprzednim roku również skorzystaliśmy i inne placówki tego typu skorzystały z dofinansowania, przez co ich place zabaw są już bezpieczne i kolorowe - mówi Kufel.

Prace przy przebudowie placów zabaw szczecińskich żłobków powinny zakończyć się w grudniu tego roku.

Edycja tekstu: Michał Król
Przekazane zostaną na przebudowę placów zabaw trzech lokalnych żłobków - zapowiada Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:30 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 4407 razy)
  2. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od dzisiaj oglądane 4054 razy)
  3. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3338 razy)
  4. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od 27 maja oglądane 2954 razy)
  5. Duże problemy pasażerów z lotem z Goleniowa do Londynu
    (od wczoraj oglądane 2417 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski
Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kąpielisko Arkonka oficjalnie otwarte. Pogoda nie dopisuje, ale "jest bardzo fajnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Orszak Króla Maciusia opanował ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Hanna Wróblewska i Bogna Świątkowska

Najnowsze podcasty