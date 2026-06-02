Place zabaw w trzech żłobkach będą bezpieczne i kolorowe

900 tysięcy złotych otrzyma Szczecin na remont placów zabaw. To środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przekazane zostaną na przebudowę placów zabaw trzech lokalnych żłobków - zapowiada Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta.- W tym roku będzie to żłobek nr 1, 9 oraz też nr 9, ale przy ulicy Łącznej. To już druga edycja tego programu. W poprzednim roku również skorzystaliśmy i inne placówki tego typu skorzystały z dofinansowania, przez co ich place zabaw są już bezpieczne i kolorowe - mówi Kufel.Prace przy przebudowie placów zabaw szczecińskich żłobków powinny zakończyć się w grudniu tego roku.